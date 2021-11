PRF prende casal de idosos e apreende mais de R$ 600 mil em haxixe no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde do sábado (20), um homem de 64 anos e uma mulher de 62 anos por tráfico de drogas.

O casal estava transportando dentro de sua bagagem 40,5 kg de Haxixe, uma substância extraída das folhas da Cannabis sativa, que concentra 14% de THC (tetrahidrocannabinol).

A prisão e apreensão da droga aconteceu no no km 163 da BR 101, no município de Canguaretama.

Durante a Operação Mucuripe, os policiais rodoviários federais abordaram, por volta das 16h, um ônibus que fazia a linha Natal – Rio de Janeiro. Cães farejadores realizaram buscas no bagageiro do veículo, porém nada foi encontrado.

Após isso, os policiais adentraram no ônibus e encontraram a bagagem pertencente ao casal de idosos. O homem de 64 anos afirmou se tratar de cera de carnaúba e que receberia a quantia de seis mil reais para entregar a mercadoria no Rio de Janeiro.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Federal. A droga foi avaliada em mais de 600 mil reais.