Mossoró começa a vacinar pessoas a partir de 55 anos com a dose de reforço.

Em Mossoró, a administração da dose de reforço acontecerá de forma escalonada, ou seja, foi iniciada com 60 anos e agora foi aberta a vacinação da dose de reforço para as pessoas com 55 anos ou mais que completaram o esquema vacinal há 55 dias ou mais.

Segundo o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, para atender a este público de 55 anos ou mais com a dose de reforço, a vacinação acontecerá de forma escalonada para que não falte vacinas.

No fim de semana, a vacinação da Covid realizada dentro da campanha de megavacinação, conseguiu atingir um número satisfatório de pessoas vacinadas. A secretária Morgana declarou que a inclusão do Partage Shopping como mais um ponto de vacinação e o apoio da Diocese de Mossoró foram importantes reforços no incentivo à população.

A vacinação da Covid, agora com o acréscimo de novo grupo, a partir de 55 anos, liberado para tomar a dose de reforço, acontece de segunda a sábado no Ginásio do SESI, no domingo no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini e no próximo sábado e domingo, novamente, acontecerá a vacinação no Partage Shopping. A vacinação da Covid ainda está acontecendo também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para pessoas com problemas de mobilidade. Nesses casos é necessário fazer um agendamento.