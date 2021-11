Top Natal 2021: Hapvida Saúde é a operadora mais lembrada pelos consumidores potiguares

O Sistema Hapvida Saúde é a operadora mais lembrada pelos consumidores potiguares. O título foi conquistado na Top Natal 2021, uma das maiores premiações do mercado potiguar, na categoria Operadora de Saúde.

A cerimônia de entrega do reconhecimento será realizada na terça-feira (30), às 19h30, no Olimpo Recepções. O evento reúne empresários, jornalistas, publicitários e representantes dos Poderes Executivos Municipal e Estadual.

A Revista Top Natal 2021 tem como patrocinadores a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Norte (Sebrae/RN), Prefeitura do Natal, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), Governo do Estado, Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil e Câmara Municipal de Natal.

"Ser reconhecida como uma empresa campeã na categoria Plano de Saúde para a Revista Top Natal 2021 é um privilégio para nós, principalmente neste período de pandemia que estamos atravessando. Este resultado é o reconhecimento de um trabalho estratégico construído pelo sistema, que hoje é um dos maiores do Brasil no segmento de saúde suplementar", destaca Simone Varella, Diretora de Comunicação e Marketing do Sistema Hapvida.

O projeto é elaborado pela Tribuna do Norte e a pesquisa realizada pelo IPESPE (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), no período de 08 a 15 de setembro de 2021.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 7,1 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade.

Fazem parte do Sistema as operadoras do RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed, Premiun Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida.

Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 199 clínicas médicas, 47 prontos atendimentos, 172 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.