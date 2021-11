Antônio Francisco é o novo Assessor Executivo da Secretaria de Cultura de Mossoró

A portaria de nomeação do poeta foi publicada na edição do Jornal Oficial de Mossoró (JOM) desta segunda-feira (22). "É com muita honra que temos a oportunidade de contar com o trabalho, o talento e dedicação do poeta Antônio Francisco na Secretaria Municipal de Cultura, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da cultura do nosso povo, servindo à população de Mossoró", afirmou o prefeito Allyson Bezerra.