Antônio Francisco será nomeado para cargo de assessor executivo na Secretaria de Cultura

António Francisco será nomeado para cargo de assessor executivo na Secretaria de Cultura. A informação foi confirmada com exclusividade ao MOSSORÓ HOJE pelo prefeito Allyson Bezerra. A nomeação, segundo ele, será feita ainda nesta segunda-feira (22). O cordelista mossoroense deverá trabalhar com poesia nas escolas, na Biblioteca e no Parque Municipal de Mossoró.

Antônio Francisco Teixeira de Melo celebrou 72 anos no dia 21 de outubro de 2021. Ele é cordelista, xilógrafo e compositor.

Graduado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, na cadeira de número 15, cujo patrono é o poeta cearense Patativa do Assaré.

Em junho de 2019, uma lei municipal instituiu o dia 13 de junho, data em que se comemora os 92 anos da resistência ao bando de Lampião, como o Dia do Poeta Antônio Francisco. Naquele ano, em que completou 70 anos de vida, o poeta foi o grande homenageado do Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró.

Ainda sobre a nomeação ao cargo na secretaria de cultura, o prefeito Allyson Bezerra informou que Antônio Francisco irá trabalhar com poesia nas escolas, na Biblioteca e no Parque Municipal de Mossoró.