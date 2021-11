PM prende dois homens e recupera 7 motos furtadas em Mossoró, na Serra do Mel

Policiais Militares do 2º Batalhão conseguiram prender dois homens e recuperar 7 motocicletas que haviam sido furtadas em Mossoró, incluindo uma cujo furto , na tarde desta segunda-feira (22), foi flagrado por câmeras de segurança, ao lado do Hospital Wilson Rosado. Os veículos foram encontrados na cidade de Serra do Mel.

A ocorrência teve início após policiais abordarem um homem identificado como Witalo Barbosa Fonseca, no bairro Abolição 2. De acordo com os PMs, ao avistar a viatura, o suspeito entrou rapidamente em um táxi e tentou fugir.

Após abordagem, verificou-se que Witalo era suspeito de ter furtado a moto na tarde de ontem, nas proximidades do hospital Wilson Rosado. As imagens com o rosto dele já estavam circulando e a polícia já estava à sua procura.

O mesmo confessou o crime e informou que teria deixado a moto na Serra do Mel, mais precisamente na Vila Mato Grosso.

Os policiais então se deslocaram até o local, com apoio da VTR do município e constataram que se tratava de um desmanche, onde foram localizadas outras seis motos roubadas, em diferentes bairros de Mossoró.

O desmanche pertence a Francisco Antônio Nogueira, que também foi preso pelo crime de receptação.

Os veículos, bem como os dois homens, estão sendo conduzidos para a Delegacia de Plantão de Mossoró. Witalo e Francisco serão autuados e os veículos, após registrados, serão devolvidos aos respectivos donos.