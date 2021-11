Assembleia Legislativa realiza audiência pública e debate crise hídrica na cidade de Caraúbas

“Duas vertentes foram discutidas nesta audiência: o diagnóstico do problema e as soluções. A população cobra uma solução imediata. Tem água em abundância no subsolo. Esperamos que a CAERN resolva imediatamente curto prazo. A população está deixando de comprar alimentos para comprar água. Está faltando vontade política para resolver esse problema” disse o deputado Dr. Bernardo (MDB).

Distante 296 quilômetros da capital, Caraúbas, município localizado na região Médio Oeste do Rio Grande do Norte, com uma população estimada em mais de 20 mil habitantes vem sofrendo por causa de um grande problema: a falta de água. Há algum tempo é esperada uma solução para a escassez no abastecimento, junto à Companhia de Águas e Esgotos do Estado (CAERN), mas até agora a população, notadamente o segmento de menor poder aquisitivo, continua sofrendo com o desabastecimento. Foi por isso que o deputado Dr. Bernardo (MDB) propôs uma audiência pública, que foi realizada na manhã desta quinta-feira (11), no plenário da Câmara Municipal, coordenada pelo Núcleo de Estudos e Debates da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

“Duas vertentes foram discutidas nesta audiência: o diagnóstico do problema e as soluções. A população cobra uma solução imediata. Tem água em abundância no subsolo. Esperamos que a CAERN resolva imediatamente curto prazo. A população está deixando de comprar alimentos para comprar água. Está faltando vontade política para resolver esse problema” disse o deputado Dr. Bernardo (MDB).

O prefeito da cidade, Juninho Alves também fez um pronunciamento seguindo essa linha de que a população não pode mais esperar para a solução do problema que dura anos. “Essa luta vem desde 2005 quando eu era vereador. A CAERN sabe do problema e a gente fica triste porque as pessoas pagam as contas, mas não têm água. Tem cinco poços que ficam a 16 quilômetros da cidade, mas apenas quatro estão funcionando. A rede de distribuição é muito antiga. A rede tem que ser trocada e ampliada”, afirmou o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Hamilton Bezerra disse que a adutora não aguenta mais a pressão da água. “Precisamos lutar juntos e exigir uma providência, pois quem mais está sofrendo é a população mais necessitada que não dispõe de recursos para comprar água”, pontuou.

O gerente regional da CAERN, Márcio Bruno Dantas, que também participou da Audiência, disse que a companhia já fez alguns serviços e serão trocadas as bombas de dois poços para melhorar a produção de água. A mesa dos trabalhos presidida pelo deputado Dr. Bernardo contou com a participação do Prefeito Juninho Alves, do Presidente da Câmara, Hamilton Bezerra, e do gerente regional da CAERN, Márcio Bruno Dantas.

Ao final dos trabalhos o deputado Dr. Bernardo disse que será marcada uma audiência com a governadora do Estado, Fátima Bezerra, e com a presidência da CAERN, para cobrar uma solução. “Precisamos da força de todos, unidos para que seja resolvido esse problema hídrico de Caraúbas”, finalizou.