Ezequiel solicita investimentos em segurança, saúde e infraestrutura para região do Trairi

O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, apresentou uma série de requerimentos a favor do município de Serra de São Bento, na região do Trairi potiguar. O parlamentar solicita investimentos nas áreas de segurança, saúde e infraestrutura, em especial voltada para o saneamento básico e a segurança hídrica da cidade.

As primeiras reivindicações de Ezequiel para o município são pelo aumento do efetivo policial de Serra de São Bento e pela aquisição de uma nova viatura policial para a cidade. O deputado argumenta que as estatísticas apontam para um aumento "considerável de vítimas em práticas criminosas no município". Além disso, a região conta com um déficit tanto de viaturas quanto de profissionais que atuem no setor, em condições de atender as demandas da localidade.

Outra solicitação do parlamentar foi pela disponibilidade por parte da Secretaria Estadual de Saúde Pública de uma ambulância para o município. "Boas condições de saúde são fatores fundamentais para o melhor desenvolvimento social de um município, e sem um veículo apropriado para transformar seus enfermos ou acidentados para um hospital, a saúde fica comprometida", alerta.

Ezequiel apresentou requerimento ainda em defesa da perfuração e instalação de poços tubulares em Serra de São Bento. Investimento necessário, segundo o presidente da Assembleia, "uma vez que o objetivo é prevenir os problemas que poderão surgir, caso o colapso no abastecimento de água da cidade continue sob ameaça". Por fim, o deputado ainda requeri a execução do saneamento básico e a pavimentação das ruas da cidade.