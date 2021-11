Mulher presa por maus tratos a animal em Mossoró era procurada por homicídio na Paraíba

A Polícia Militar de Mossoró prendeu, na noite desta quinta-feira (25), uma mulher de 41 anos, que estava foragida da justiça da Paraíba, por um crime de homicídio.

Os policiais, no entanto, chegaram até Maria da Luz Alves dos Santos devido a outro crime que ela estava cometendo. A mulher foi denunciada por maus tratos de animais, após espancar um gato em via pública, no bairro Planalto 13 de maio.

O pelotão ambiental foi acionado e levou Maria da Luz até a delegacia de plantão, para ser ouvida e autuada sobre o crime. No local, a mulher, que estava embriagada, se apresentou com um nome falso e falou coisas desencontradas.

No entanto, no dia seguinte, após passada a embriaguez, ao ser interrogada pelo delegado Valtair Camilo, Maria da Luz contou seu nome verdadeiro. Quando o delegado puxou a ficha dela, constatou que havia um mandado de prisão em aberto, decorrente de sentença condenatória por homicídio, emitido pela justiça da Paraíba.

O delegado afirmou que Maria da Luz também confessou um segundo homicídio que teria cometido, na cidade de Campina Grande, também na Paraíba. Este, no entanto, não foi confirmado oficialmente pelos policiais.

Segundo a mulher, os dois crimes foram cometidos contra homens que a agrediram, nas duas cidades.

Quanto aos maus tratos ao gato, ela disse que estava em um local e o gatinho teria lambido um petisco que ela estava comendo, então ela ficou com raiva e jogou o gato no chão. Maria da Luz foi autuada pelo crime de maus tratos a cão ou gato, com pena de até 5 anos.

A mulher foi encaminhada para a cadeia pública de Mossoró, onde ficará a disposição da justiça.