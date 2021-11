Mossoró terá iluminação natalina 56% mais barata em 2021 comparada a 2020

Em 2020, o Portal da Transparência mostra que a então prefeita Rosalba Ciarlini gastou R$ 2.333.975,00 em decoração natalina; Em 2021, com a gestão Allyson Bezerra, serão investidos R$ 1.007.000,00 para decorar a cidade de Mossoró; A gestão informa que a regra da atual gestão tem sido a economia de gastos e otimização dos recursos do município.

Neste ano de 2021, o município de Mossoró terá decoração natalina 56% mais barata do que a custeada no ano de 2020. A regra da atual gestão tem sido a economia de gastos e otimização dos recursos do município.

Conforme o Portal da Transparência da Prefeitura de Mossoró, no ano passado a gestão gastou R$ 2.333.975,00 com a decoração natalina. Na época, a prefeita era Rosalba Ciarlini.

Já a licitação para investimento na iluminação de Natal deste ano prevê o investimento no valor de R$ 1.007.000,00 – ou seja, 1.326.975,00 a menos que no ano da gestão da ex-prefeita Rosalba Ciarlini.

Os números mostram que a iluminação que deve ser paga este ano será 56% mais barata do que a custeada no ano passado.