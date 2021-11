Governador João Dória vence as prévias do PSDB para ser candidato a presidente em 2022

João Dória enfrentou internamente o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-senador Arthur Virgílio, do Amazonas. O resultado foi apertado entre Dória e Leite. Eduardo Leite teve 44,66% dos votos (11.295 votos) e Arthur Virgílio Neto, 1,35% (427 votos).

As prévias do PSDB foram concluídas neste sábado, dia 27, com a vitória do governador João Dória, de São Paulo. Antes da votação, os três candidatos a presidente da república dentro do partido, discursaram que o vencedor uniriam todas as forças para as eleições do próximo ano.

João Dória enfrentou internamente o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-senador Arthur Virgílio, do Amazonas. O resultado foi apertado entre Dória e Leite.

Eduardo Leite teve 44,66% dos votos (11.295 votos) e Arthur Virgílio Neto, 1,35% (427 votos).

O PSDB tem 44,7 mil inscritos, que estava aptos a votar, porém, só votaram através do app e presencialmente 29.360 filiados. Do Rio Grande do Norte, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, levou a Brasília uma grande comitiva, em apoio declarado a João Dória.

Após a votação, o presidente nacional do PSDB falou:

"Senhoras e senhores, tucanos e tucanas, brasileiros de todos os recantos do país, o PSDB decidiu que o nosso candidato à presidência da República em 2022 é o governador João Doria", anunciou o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

Após o anúncio, Doria agradeceu os filiados. “Obrigado aos filiados do PSDB pelo voto de confiança. O PSDB sai fortalecido. As prévias foram um exemplo de democracia. Estamos do mesmo lado. Do lado do Brasil. A partir de agora, Eduardo, Arthur e eu estaremos unidos na construção do melhor projeto para o Brasil!”, disse.