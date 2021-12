16,4 kg de cocaína são apreendidos pela PF no município de Natal

A Polícia Federal apreendeu no último sábado (28), na Zona Sul de Natal, 16,4 kg de cocaína camuflados na lataria de um veículo utilitário. A droga vinha de Manaus/AM.

Com a aproximação das festas de final de ano e, principalmente, do Carnatal, a PF intensificou o combate ao tráfico de entorpecentes.

Apreensão foi possível graças a troca de informações com a PF do Pará, que deu conta de que um veículo transportado por um caminhão-cegonha possivelmente chegaria a capital potiguar contendo droga no seu interior.

A PF conseguiu localizar o caminhão e passou a monitorá-lo até a sua chegada no bairro Pitimbu, onde os veículos foram descarregados e recebidos pelos seus donos, menos um dos carros que não foi procurado e ficou estacionado na via.

Os policiais então aguardaram um dia inteiro e como o dono não apareceu, resolveram vistoriá-lo, oportunidade em que foram encontrados, escondidos na lataria, 15 tabletes de cocaína.

A PF agora vai instaurar inquérito policial visando aprofundar as investigações e apurar o fato criminoso.

Em 2021, a Polícia Federal já apreendeu 285 kg de cocaína no Rio Grande do Norte, a maioria, no porto de Natal.