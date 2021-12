Isolda solicita ao governo do RN destacamento policial para comunidade de Apodi

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) apresentou requerimento, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, solicitando ao Governo do Estado a instalação de unidade de destacamento policial junto à comunidade de Santa Rosa, situada na zona rural do município de Apodi.

De acordo com a parlamentar, inúmeros relatos atestam o aumento da ocorrência de furtos junto à comunidade.

“Em outra oportunidade havíamos registrado a precariedade das viaturas policiais existentes no município, bem como a diminuição de policiamento e, ainda, que tais fatores geram sentimento de insegurança aos cidadãos e cidadãs, em razão da relativa desassistência de policiamento ordinário”, destaca.

“Considerando que o Governo do Estado centra as ações de segurança pública na criação e implementação de projetos de reestruturação desta área, entendemos conveniente proceder ao registro das demandas oriundas da comunidade de Santa Rosa, para que sejam atendidas com urgência”, completa.