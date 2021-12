RN apresenta redução de 28,9% nos casos de homicídios na atual gestão

Dentro da política de preservação de vidas do povo do Rio Grande do Norte, a segurança pública do estado atingiu mais um índice positivo. Após 1.064 dias de gestão da professora Fátima Bezerra, o estado chegou à marca de 1.700 vidas salvas.

Este quantitativo corresponde, no mesmo total de dias da gestão passada, a uma redução de 28,9% no total de mortes violentas, as chamadas Condutas Violentos Letais Intencionais (CVLIs) .

"Desde que assumimos, colocamos como prioridade a segurança pública do Rio Grande do Norte. Esses números são resultado de muito trabalho das nossas forças de segurança e também da valorização do nosso Governo para essa importante categoria que enfrenta no seu dia-a-dia a criminalidade e a violência. Tivemos, por exemplo, uma redução de 50% dos crimes de feminicídio e isso se dá às medidas que tomamos para proteger as mulheres desse tipo de crime. Poupar vidas, combater a criminalidade e a violência são prerrogativas de um governo comprometido com a sua população", disse a governadora Fátima Bezerra.

Com base nas informações fornecidas pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine), o Rio Grande do Norte registrou 4.174 CVLIs no período de 1º de janeiro de 2019 a 29 de novembro de 2021, o que corresponde a uma redução de 28,9% comparado ao mesmo período de 1.064 dias da última gestão, quando foram registrados 5.874 CVLIs entre 1º de janeiro de 2015 e 29 de novembro de 2017.

Diante dos índices positivos no comparativo entre as gestões, os números de homicídios dolosos e de feminicídio apresentaram reduções significativas.

Nas condutas caracterizadas como 'homicídio doloso' no período da gestão anterior, foram apontados 4.815 crimes, contra 3.280 da atual gestão (redução de 31,9%).

Entre as ocorrências de 'feminicídios', houve queda de 106 crimes no período 2015-2017, para 53 registros no período 2019-2021 (diminuição de 50%).

"Chegarmos à marca de 1.700 vidas salvas em pouco mais de 1.000 dias de gestão é um feito que merece ser destacado. É um mérito da gestão da professora Fátima Bezerra. E este número é resultado de um trabalho conjunto e integrado que envolve todas as nossas forças de segurança, de policiais e agentes de segurança abnegados ”, ressaltou o coronel Francisco Araújo, titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED).