Homem troca tiros com a PM no Jucuri, é baleado e morre após dar entrada no HRTM, em Mossoró

Um homem de 26 anos morreu na noite desta quarta-feira (1º), após trocar tiros com a Polícia Militar, na comunidade do Jucuri, zona rural de Mossoró.

Rafael Bezerra da Silva era suspeito de ter praticado assaltos no município de Pau dos Ferros e também na comunidade. Ele, juntamente com um comparsa, estariam em fuga no momento da ocorrência.

De acordo com a PM, os dois já vinham fugindo do alto oeste em uma motocicleta e após praticarem um assalto no Jucuri, haviam roubado outro veículo para continuar a fuga.

Ao se depararem com a viatura da PM, Rafael Bezerra começou a atirar contra os policiais, que revidaram a agressão. No revide, ele acabou sendo alvejado.

Rafael ainda chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e levado ao Hospital Regional Tarcísio Maia, na zona urbana da cidade, mas ele acabou entrando em óbito após dar entrada na unidade.

O outro suspeito conseguiu fugir por dentro de um matagal.

Com o suspeito morto a PM apreendeu um revólver, recuperou a moto que havia sido roubada, além de objetos das vítimas. O material foi apresentado na Delegacia de Plantão.