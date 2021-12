Setur explica problema com placas e pede desculpa à população e à Prefeitura de Mossoró

Na tarde desta quinta-feira (2) a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte (Setur) pediu desculpas ao povo de Mossoró e à Prefeitura do município pelo transtorno causado pela instalação de placas turísticas em calçadas do Centro, dificultando a mobilidade de pedestres.

Por meio de nota, a secretaria confirmou a versão da PMM, de que não havia tido comunicação prévia para instalação das placas.

Segundo a Setur, no projeto inicial para identificação de equipamentos turísticos no município as placas seriam aplicadas no modelo semi-pórtico, de forma aérea, o que se tornou inviável devido à presença de rede elétrica e avanço de marquises.

Explica, ainda, que a empresa SN Sinalizadora Nacional e Serviços LTDA, responsável pelo trabalho, instalou as placas por conta própria, em espaços inadequados, sem consulta ao órgão municipal responsável pela área, acarretando na retirada das mesmas pelo poder municipal.

A Setur informou que a empresa já foi notificada e que um novo projeto para a instalação dos equipamentos será submetido à Secretaria de Mobilidade Urbana de Mossoró.

Veja a nota na íntegra abaixo:

Nota de esclarecimento

Sobre a retirada das placas de sinalização turística em Mossoró, indicativas do ‘Corredor Cultural e Cemitério’ e ‘Biblioteca Municipal Ney P. Duarte e da Catedral de Santa Luzia’, viabilizadas pelo Governo do Estado por meio do Projeto Governo Cidadão e Secretaria de Turismo (Setur RN) , é necessário esclarecer:

Estas sinalizações, de acordo com os projetos contratados, deveriam ter sido instaladas como semi-pórticos, de forma aérea, o que se tornou inviável devido à presença de rede elétrica e avanço de marquises.

Durante as vistorias feitas pelo Governo Cidadão/Setur RN, foram sugeridas novas propostas de fixação dos equipamentos à empresa executora, SN Sinalizadora Nacional e Serviços LTDA.

No entanto, a SN Sinalizadora Nacional e Serviços LTDA, instalou as placas por conta própria, em espaços inadequados – quando, de acordo com as regras a mesma deveria ter consultado o órgão municipal responsável pela área - acarretando na retirada das mesmas pelo poder municipal.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, na manhã desta quinta-feira (2), o Projeto Governo Cidadão imediatamente notificou a empresa.

Em breve um novo projeto para a instalação dos equipamentos será submetido à Secretaria de Mobilidade Urbana de Mossoró, com foco no fortalecimento do Turismo, formando destinos bem estruturados e colaborando para o crescimento das cadeias econômicas que cercam a atividade.

Com relação à sinalização que indica o ‘Palácio da Resistência’, que apresenta erro ortográfico, o Projeto Governo Cidadão informa, ainda, que já solicitou correção à empresa responsável pela execução dos serviços.

Por fim, o Projeto Governo Cidadão e a Setur pedem desculpas pelo transtorno à toda população e Prefeitura de Mossoró.

Fernando Mineiro

Secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Projeto Governo Cidadão

Solange Portela

Sub-secretária de Estado do Turismo

Natal, 02 de dezembro de 2021.