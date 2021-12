Festa de Santa Luzia 2021 começa nesta sexta-feira (3), com missa na Catedral

O bispo da Diocese de Santa Luzia de Mossoró, Dom Mariano Manzana, abre oficialmente nesta sexta-feira (3) a festa da padroeira.

A missa de abertura será às 19h, presidida pelo bispo auxiliar de Recife e Olinda, Dom Limacêdo Antônio da Silva, concelebrada pelo bispo Dom Mariano Manzana.

Durante o cerimonial de abertura, Dom Mariano vai declarar aberta a Festa de Santa Luzia 2021.

Logo após a abertura, haverá o show com Padre Nunes, às 21h.

Toda a programação desta sexta-feira ocorrerá no adro da Catedral de Santa Luzia e pode ser acompanhada ao vivo pela TV Cabo Mossoró (Canal 10), TV Cidade Oeste, Rádio Rural (AM 990) e redes sociais da Paróquia de Santa Luzia.

A Festa de Santa Luzia vai de 3 a 13 de dezembro, com o tema "Igreja, Comunidade Casa da Palavra e da Missão".

"Pedimos que todas as pessoas que vão participar da festa mantenham o uso da máscara de proteção facial. Além disso, haverá o incentivo para as pessoas se vacinarem nos festejos da nossa padroeira, com estande de vacinação, em parceria com a Secretaria de Saúde. Faremos uma bonita festa, do jeito que Santa Luzia, nossa padroeira, merece", disse o Vigário Geral e Pároco da Catedral, Padre Flávio Augusto Forte Melo.

No final de semana, a programação segue com a realização da segunda edição do Leilão da Luz, 14ª Corrida de Santa Luzia e 15ª Cavalgada da Luz.

No sábado (4), das 11h às 18h, será realizado o II Leilão da Luz, no Restaurante Buscapé Budd, contando com a presença do “padre da rede” Gleiber Dantas, da Paróquia de Florânia.

Ainda no sábado, integrando os eventos esportivos da festa da padroeira da Diocese de Mossoró, acontece a primeira edição da Corrida Kids de Santa Luzia, com concentração frente ao Colégio Diocesano, às 16h.

O evento deve reunir cerca de 50 crianças, com idades entre 5 e 13 anos. Os atletas mirins irão largar às 17h e percorrerão distâncias que variam de 50 a 150 metros.

No domingo (5), será a vez da corrida tradicional, com aproximadamente 700 atletas inscritos, um recorde. Os competidores irão largar às 5h30, saindo da Catedral de Santa Luzia e percorrendo distâncias de 5 e 10 km.

A entrega dos kits dos atletas, tantos mirins quanto adultos, acontece nesta sexta (3), das 13h às 20h, e sábado (4), das 9h às 14h, no Oitava Rosado Mall, localizado na Avenida João da Escóssia, nº 1102, Nova Betânia.

A 15ª Cavalgada da Luz também acontece no domingo, com concentração às 7h, café da manhã às 7h30 e saída às 8h30 no Pesque e Pague dos Santos, bairro Pintos, reunindo cavaleiros e amazonas que passarão por capelas e igrejas da área pastoral da Sagrada Família. O encerramento contará com a animação do Forró Azunhado, Manoel Marinho Show e Lalauzinho de Lalau.

O objetivo da Cavalgada é agregar aos fiéis devotos, cavaleiros, amazonas, carroceiros e similares, atividades da Festa de Santa Luzia em um clima de comunhão, fé, devoção, respeito e companheirismo.

A imagem de Santa Luzia será conduzida em carroça com tração animal por bairros da zona leste de Mossoró (Rincão, Pintos, Conjunto Universitário, Conjunto Geraldo Melo, Vingt Rosado e adjacências). A movimentação é acompanhada de cavaleiros e amazonas em suas montarias, seguido de carros de som e veículos de apoio da equipe.