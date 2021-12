Homem é morto a tiros no Bairro Portal da Chapada, em Apodi

A polícia militar do município de Apodi registrou um crime de homicídio na noite desta quinta-feira (2).

A vítima foi identificada como João Bosco Evangelista Júnior, de 32 anos, morador do Bairro Portal da Chapada. O crime aconteceu na casa da vítima.

De acordo com informações da PM, por volta das 19h30, João Bosco foi surpreendido por dois homens, que chegaram em sua residência em um carro. Um dos suspeitos desceu do veículo e começou a atirar.

A vítima foi atingida com disparos de pistola calibre .380 na região da cabeça e também do pescoço.Ela ainda chegou a ser socorrida para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil do município. O corpo de João Bosco foi removido para a sede do Itep, em Mossoró.