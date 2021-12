MPRN e Seap deflagram operação para fiscalizar cumprimento de prisões domiciliares em Mossoró

A operação “Home Care” foi deflagrada nesta quinta-feira (2). Ao todo, 15 alvos foram fiscalizados na cidade. Desse total, 10 presos em regime domiciliar não foram localizados nos endereços informados, quatro estavam no endereço de cumprimento e um, que estava ausente, chegou no momento da fiscalização. Os não localizados poderão ter o regime de prisão regredido para o fechado. Esses casos serão informados ao Poder Judiciário, que irá analisar a possibilidade de revogação do benefício.