Jovem de 18 anos é baleado no cais e morre ao dar entrada no hospital de Areia Branca

Um rapaz de apenas 18 morreu ao dar entrada no Hospital Maternidade Sarah Kubitschek, em Areia Branca, após ter sido baleado no Cais do Porto, por volta das 10h40 desta sexta-feira (3).

De acordo com informações da Polícia Militar, Micael Douglas Rodrigo Avelino estava trabalhando, descarregando um caminhão de peixe, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta, já atirando.

A dupla efetuou vários disparos contra a vítima e fugiu em seguida. Micael ainda chegou a ser socorrido por colegas, no próprio caminhão, até o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar fez diligências na tentativa de encontrar os autores, mas não teve sucesso. A motivação do crime é desconhecida e deverá ser investigada pela Polícia Civil.

Micael não tinha passagem pelo sistema prisional, no entanto, informações repassadas à PM, dão conta que ele colabora com uma facção criminosa com atuação na região.

O corpo será removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.