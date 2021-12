Uern e Canal Futura estreiam série sobre biologia no GloboPlay

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e o Canal Futura estrearam, na última quarta-feira (01), a série “Biologando”. Além do próprio Futura, a produção terá transmissão nos canais Globo, no aplicativo de streaming GloboPlay e na Uern TV.

A série de 13 episódios apresenta curiosidades e mais informações interessantes sobre a biologia e sua importância no dia a dia, sendo um instrumento pedagógico importante para estudantes brasileiros do ensino fundamental e médio.

Para apresentação do programa, a equipe criou a personagem Indira Freitas, jovem apaixonada por biologia e interpretada pela estudante Penelope Dias, da Uern.

A série apresenta entrevistas com biólogos, professores, estudantes e pesquisadores de diversos lugares.

De acordo com os coordenadores, o material vai ser útil para estudantes de ensino médio e fundamental de todo o Brasil.

O professor Fabiano Morais, diretor da Uern TV, faz a coordenação geral da série e o professor Esdras Marchezan, titular da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), realiza a coordenação institucional.

Morais explica que cinco universidades foram selecinadas para a proposta, cada uma com uma temática. Coube à Uern tratar da Biologia.

“A Uern foi selecionada e ficamos responsável por elaborar um programa que tivesse como foco a temática da biologia, para estudantes. Formamos nossa equipe e fomos a campo gravar o material. É muito bom ver o resultado final. Tenho certeza de que será muito útil às escolas do Brasil”, comentou.

A série Biologando será transmitida toda quarta-feira no canal Futura e já está disponível no Globoplay para não assinantes. Para ver o teaser da apresentação da série, basta acessar a página da Proex na rede social Instagram (@proexuern).