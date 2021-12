Prefeita de Tibau vai pedir reforço na segurança para o período de fim de ano e veraneio

O primeiro diálogo foi com o subtenente Morais, que já atua na cidade. Com base nas informações que obteve, disse que vai diligenciar junto ao Governo do Estado para aumentar não só o contingente de Polícia Militar, mas também de Polícia Civil, para atuar em Tibau neste período do ano em que a cidade recebe até dez vezes o seu número de habitantes.

A prefeita de Tibau Lidiane Marques (PSDB) se reuniu com o comando da Polícia Militar para tratar do policiamento ostensivo para o final de ano e no período de veraneio, quando o município recebe visitantes equivalente a 10 vezes sua população.

De acordo com Lidiane Marques, final de ano e veraneio são datas excepcionais. Segundo ela, é o momento que é preciso somar forças para ampliar todos os serviços oferecidos, como energia, água e principalmente segurança. Ela entende nestes casos que é preciso parcerias.

O primeiro diálogo da prefeita Lidiane Marques para tratar do reforço da segurança foi com o comandante Subtenente Morais. Do diálogo, a prefeita Lidiane Marques saiu ciente que é preciso aumentar o contingente presente na cidade de Tibau.

Informou que vai solicitar do Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, mais homens e estrutura para atender a demanda de Tibau neste período excepcional do ano, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil.

“Não estamos falando aqui em festas ou eventos, mas sim da necessidade de se garantir a segurança dos munícipes, dos turistas e veranistas, que independente de eventos sempre estão em suas residências nesse período de veraneio. Daí a nossa preocupação em aumentar o efetivo policial e buscar o apoio do Governo do Estado”, ressaltou a prefeita Lidiane Marques.

A gestora ressaltou que a gestão municipal vai garantir apoio logístico na estadia, alimentação, no monitoramento eletrônico e nas diárias operacionais, fazendo um complemento conforme o convênio existente entre prefeitura e Governo do Estado.

“Repito: nossa preocupação como gestora em ofertar segurança para a população de Tibau, para veranistas e turistas, notadamente nesse período de fim de ano e veraneio que a cidade passa a receber um grande número de pessoas”, concluiu a prefeita.