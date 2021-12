Adolescente de 14 anos morre ao colidir moto com ônibus escolar no Odete Rosado, em Mossoró

O acidente ocorreu por volta das 12h30 desta segunda-feira (6). Fernanda Taynara da Silva Rocha, de 14 anos, e a mãe Francisca Taysa da Silva Santos, de 28 anos, trafegavam em uma Traxx, por uma rua carroçável, quando colidiram com o veículo de transporte escolar. Segundo informações da PM, o veículo era conduzido pela adolescente, que teria invadido a preferencial. A adolescente morreu no local. A mãe foi socorrida com por uma ambulância do Samu, para o HRTM.