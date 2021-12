Dupla é presa por furtar porca e vender a carne de forma clandestina, em Baraúna

Policiais civis da Delegacia Municipal (DM) de Baraúna, prenderam, na última sexta-feira (3), João Vitor Guedes Pereira, de 19 anos, e Matheus Marcos da Silva, de 22 anos.

Eles foram detidos, no município, pela suspeita da prática do crime de furto. As diligências foram iniciadas após a vítima, um criador de suínos, perceber a ausência de um dos seus animais.

Segundo relato da vítima, ele teria ido ao criadouro, alimentar os animais e, no dia seguinte, notou a falta de uma porca matriz amojada. Posteriormente, visualizou rastros de pneus de carro, que o conduziram ao abatedouro clandestino de João Victor Guedes, localizando uma corda que estava amarrada na porca.

Diante da situação, o proprietário do animal foi até o mercado central da cidade, no qual o suspeito possui uma banca de carne. Ao chegar no local, reconheceu a porca, já pronta para venda, em decorrência da pata do animal, que possuía uma deficiência.

A partir disso, a vítima se dirigiu até uma unidade policial para registrar a ocorrência e, em seguida, a equipe se deslocou até o mercado, onde foi evidenciado o crime de furto.

A carne foi apreendida e dada voz de prisão em desfavor dos suspeitos, que confessaram a prática do crime.

João Vitor e Matheus Marcos foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.