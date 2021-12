Vereadores de Mossoró assinam documento em apoio à autonomia financeira da UERN

Em reunião da Frente Parlamentar e Popular em Defesa da Uern, realizada nesta segunda-feira (6), na Câmara Municipal de Mossoró, vereadores e vereadoras assinaram documento em apoio à autonomia financeira da Universidade.

Um projeto nesse sentido, de autoria do Governo do Estado, tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Veja mais:

Fátima envia à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que prevê a autonomia financeira da UERN





A declaração de apoio dos parlamentares de Mossoró será oficializada ao Legislativo Estadual, conforme definido na reunião da Frente, presidida pelo vereador Francisco Carlos (PP) e que congregou diversos segmentos em defesa da autonomia financeira da Uern.

A reitora da universidade, Cicília Maia, detalhou como funcionará a autonomia. Representando a governadora Fátima Bezerra, o diretor da 12ª Direc, Jadson Arnold, reafirmou o interesse do Governo na aprovação do projeto.

A secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, também destacou a importância da autonomia para o fortalecimento da universidade.

GANHO DE EFICIÊNCIA

A independência financeira possibilitará execução orçamentária pela própria universidade. Hoje, despesas básicas, como água e energia e investimento em pesquisa, são pagas pelo Governo. Com a autonomia, a Uern receberia duodécimo do Estado, como outras universidades.

“Foi muito positiva a reunião da Frente em Defesa da Uern. Parlamentares e a sociedade civil representada assinaram um manifesto de apoio ao projeto de autonomia financeira e o pedido dirigido aos deputados e deputadas do RN, para que aprovem o projeto enviado pela governadora Fátima Bezerra”, avalia o vereador Francisco Carlos.