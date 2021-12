RN recebe 7.050 unidades de vacinas da Janssen para aplicação de dose reforço

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) recebe na madrugada desta quarta-feira (8) o primeiro lote com as segundas doses para o público que tomou a vacina Janssen contra a Covid-19.

Serão 7.050 unidades para dar seguimento ao processo de vacinação para os moradores do Rio Grande do Norte.

A orientação da Sesap aos municípios é de que a dose seja tomada por quem teve a primeira de Janssen aplicada entre dois e cinco meses.

A Sesap aguarda novas informações do Ministério da Saúde sobre lotes complementares da vacina, visto que pouco mais de 57 mil pessoas receberam a dose inicial de Janssen.

As vacinas serão destinadas aos municípios ainda nesta quarta-feira, à tarde.

Junto com este lote de Janssen, o RN também recebe na madrugada desta quarta-feira mais 45.630 doses do imunizante da Pfizer.

De acordo com a plataforma RN+ Vacina, a cobertura vacinal contra a Covid-19 chegou a 70% do público-alvo (acima dos 12 anos) com o esquema de imunização completo.

Entre os adultos, esse dado salta para 80% com as pessoas totalmente vacinadas e 90% que, ao menos, iniciaram o esquema vacinal.