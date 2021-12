Mossoró lança programa “Educação Digital” nesta quinta-feira (9)

A Prefeitura de Mossoró lança nesta quinta-feira (9), no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, às 16h, o “Educação Digital”, iniciativa que consolida o processo de informatização da rede municipal de ensino.

Os detalhes do programa serão apresentados pelo prefeito Allyson Bezerra e pela secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar.

O programa é alicerçado no Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), ferramenta que começou a ser implantada na rede municipal este ano, e que traz uma série de benefícios para todos os agentes da comunidade escolar, sejam alunos, professores, pais, servidores e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Por meio do sistema será possível, por exemplo, a realização das matrículas já para o ano letivo de 2022 em formato 100% on-line.

“O SIGEduc, além de permitir uma gestão integrada da rede municipal de ensino, com dados que conversam e convergem entre si, vai permitir que não se repitam mais cenas como as que comumente estávamos acostumados a ver, de redes armadas em frente às escolas, com pais em busca de matrículas para seus filhos”, destaca a secretária Hubeônia Alencar.

Para que o sistema pudesse ser implementado, a Secretaria de Educação promoveu, ao longo dos últimos meses, uma série de capacitações, com a equipe da própria SME, equipes gestoras das escolas (diretores, supervisores e secretários escolares) e professores.

“A modernização das rotinas administrativas é um dos grandes legados que o SIGEduc traz para a rede, porque será possível o acesso ao diário on-line, emissão de históricos, boletins, declaração de matrícula. Será possível também criar turmas, alocar estudantes, de forma mais prática. Um processo que era feito com pastas e arquivos em papel agora será executado de forma virtual”, conclui o gerente executivo de Avaliação, Planejamento, Inovação e Tecnologia da SME, professor Hélio Oliveira.