Agricultor vai a júri popular por tentativa de homicídio ocorrida em Governador Dix-Sept Rosado

Mais uma sessão do júri acontece na manhã desta quinta-feira (9), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.

Desta vez, senta no banco dos réus o agricultor Jefferson Rodrigo do Nascimento, de 24 anos, sob acusação de ter tentado matar a tiros Pablo Ítalo Lima Nunes, no dia 28 de novembro de 2020, no Centro de Governador Dix-Sept Rosado.

O julgamento popular foi iniciado por volta das 9h, com o sorteio das 7 pessoas que iriam compor o Conselho de Sentença.

O julgamento é presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. A acusação, por parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte, será feita pelo Promotor Ítalo Moreira Martins, enquanto a defesa do réu fica a cargo do advogado Diego Tobias de Castro Bezerra.

O MP deverá pedir a condenação do réu por tentativa de homicídio, por motivo torpe e realizado por meio de emboscada, não tendo a vítima morrido por circunstâncias alheias à vontade dele.

O CASO

De acordo com a denúncia do MP, no dia 28 de novembro de 2020, a vítima Pablo Ítalo Lima Nunes estava na rua Manoel Joaquim, no centro de Governador, por volta das 18h30, na companhia de Laydson Felipe de Aquino, quando o réu chegou ao local.

Jefferson Rodrigo do Nascimento, acompanhado de Mateus de Oliveira Costa, já teria se aproximado da vítima, atirando contra ela, tenta esta sido surpreendida com os disparos.

Pablo Ítalo foi atingido na região do braço e socorrido para o hospital municipal. Ainda segundo os autos do inquérito, Laydson Felipe, que não era o alvo do atentado, teria reagido, disparando contra os agressores. Os disparos atingiram e mataram o companheiro de Jefferson, Mateus.