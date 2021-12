Prefeito de Canguaretama é preso pela PF no município de Natal

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte deu cumprimento na manhã desta quinta-feira (9), em Natal, ao mandado de prisão expedido pela 14ª. Vara Federal Criminal/RN contra Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, de 41 anos.

Wallison é prefeito do município de Canguaretama, no Litoral Sul Potiguar. A prisão do político aconteceu no momento em que ele, devidamente acompanhado por seus advogados, se apresentou espontaneamente na sede da PF, em Lagoa Nova, e tomou ciência da ordem judicial expedida contra a sua pessoa.

Após as formalidades cartorárias, o preso foi encaminhado para exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e retornou para a Superintendência da PF, onde se encontra custodiado, à disposição da Justiça.

No final de novembro deste ano, Wellinson teve o registro de candidatura negado, após conclusão de julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral do RN (TRE/RN). O político já possuía condenação penal transitada em julgado, resultando na perda dos direitos políticos, o que o impediria de permanecer à frente da prefeitura.

Em setembro, o TRE cassou os diplomas eleitorais dele e da vice-prefeita Fátima Moreira. Com isso, a Corte Eleitoral também determinou a realização de novas eleições para os cargos no município.

A justiça já apontou a inelegibilidade de Wellinson Ribeiro nas eleições de 2020. Foi apresentada a existência de uma condenação criminal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em face dele pela prática de crimes contra a fé pública e crime de responsabilidade que o tornaria inelegível.

Em 2019, na época ex-prefeito de Canguaretama, Wellinson Ribeiro, também foi condenado por crime de responsabilidade, com pena de quatro anos e dois meses de reclusão em regime semiaberto.

A sentença judicial foi obtida em ação penal movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN).