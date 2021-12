Prefeito discute ações de segurança para o município com os coronéis Costa e Humberto

A ideia principal da reunião abordada por Cel Costa foi no que diz respeito ao monitoramento e comunicação através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel esteve reunido na manhã desta sexta-feira, 10, com o coronel Humberto Hermógenes Pimenta e com o coronel Walmary Costa, Comandante do Policiamento Regional I (CPR-I), na cidade de Mossoró, sendo que sua área de atuação compreende 56 municípios.

A ideia principal da reunião abordada por Cel Costa foi no que diz respeito ao monitoramento e comunicação através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

“Existe uma necessidade de se ter uma comunicação melhor com o Ciosp, bem como da instalação de câmeras de videomonitoramento na cidade, o que visa melhorar o trabalho da polícia e efetividade das ações”, disse o coronel Humberto Pimenta que é gerente regional do Ciosp Mossoró.

Ainda segundo o Cel Humberto, o município de Serra do Mel é uma das áreas muito prejudicadas em termos de comunicação e que precisa ser melhorada, ampliada, estruturada para garantir efetividade das ações no município

Por sua vez, o coronel Costa ressaltou a importância do aumento da efetividade das ações da Polícia Militar no município. “Dentro em breve o município contará com mais uma viatura operando na cidade, a gestão municipal apoiando em diárias operacionais, mais produtividade e ações para garantir segurança da população”, ressaltou Cel Costa.

O prefeito Bibiano disse que a Administração Municipal tem todo interesse de instalar câmeras de videomonitoramento para garantir maior segurança aos munícipes, disponibilizando as imagens diretamente para o Ciosp em Mossoró.