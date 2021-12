Senador Jean faz balanço do mandato e deputados defendem sua reeleição

Parlamentar Potiguar destinou mais de R$ 72 milhões para diferentes setores da economia de todos os municípios do RN e trabalha na aprovação de projetos importantes em Brasília, como o Marco Regulatório das Ferrovias, da energia eólica no mar, além de projetos para estabilizar o preço dos combustíveis e garantir a democratização da internet 5G, entre outros. Deputadas Isolda Dantas, de Mossoró; Natália Bonavides, de Natal, e o deputado Francisco, de Parelhas; entre outras autoridades e lideranças do RN, falam que a atuação do senador Jean em Brasília é motivo de orgulho do Partido dos Trabalhadores e defendem a candidatura de reeleição no próximo ano.

A deputada federal Natália Bonavides, de Natal, e os deputados estaduais Francisco, de Parelhas, e Isolda Dantas, de Mossoró, além de várias outras lideranças de diversas regiões do RN, defenderam nesta sexta-feira, 11, a continuidade do mandato de Jean Paul Prates em defesa do Rio Grande do Norte e do País no Senado Federal.

A declaração dos políticos foi durante reunião realizada pelo Senador Jean (PT-RN) nesta sexta-feira (10), em Natal, para prestar contas das realizações do seu mandato neste ano de 2021. Na ocasião foi lançada também a revista anual do mandato de Jean. Autoridades e imprensa compareceram à sede do gabinete do senador na capital para participar do evento.

Além da deputada federal Natália Bonavides (PT-RN), da deputada estadual Isolda Dantas (PT-RN), o do deputado estadual Francisco do PT (PT-RN), também prestigiaram o secretário de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, Alexandre de Oliveira, do Governo do Estado, além de representantes sindicais e outras autoridades de várias regiões do Rio Grande do Norte.

O MOSSORÓ HOJE conversou com o senador Jean sobre seu principal projeto em defesa do Rio Grande do Norte e do Brasília. "Eu recebi uma missão do presidente do Senador e de meus coletas senadores para tentar organizar uma solução para a questão do preço dos combustíveis e também a questão energética".





“Jean é um parlamentar atuante, que dispensa comentários e tem trabalhado muito pelo nosso estado”, afirmou o deputado Francisco do PT, que também defende o projeto de reeleição do senador Jean no próximo. Ainda conforme Francisco, o senador Jean é motivo de orgulho do Partido dos Trabalhadores, pela importância dos projetos que está conseguindo conduzir em Brasília em benefício do Rio Grande do Norte e do País.







A deputada estadual Isolda Dantas destaca o trabalho realizado pelo senador Jean em Brasília em benefício do Rio Grande do Norte e do Brasília. Fala em orgulho dos membros do Partido dos Trabalhadores em tê-lo como senador representando o Rio Grande do Norte e em tempos difíceis. A deputada falou de valores humanitários e a importância da próxima eleição para garantir os diretos humanos e que defende a continuidade do mandato do senador Jean em Brasília.

“Nós do Partido dos Trabalhadores temos muito orgulho em tê-lo representando o Rio Grande do Norte”, declarou a deputada Isolda Dantas.

“Não tem como a gente ver todas essas ações do mandato de Jean e não chegar à conclusão de que ele precisa permanecer como nosso senador no Senado Federal”, declarou a deputada Natália Bonavides, acrescentando que trata-se de uma referência entre os senadores, pela qualidade técnica e capacidade de articulação.

Ela lembrou do projeto de Lei para impedir o despejo de mais de 100 mil famílias durante a pandemia no Brasília. Falou do trabalho que teve, junto com Jean, para aprovar o projeto e depois derrubar o veto do presidente Bolsonaro, em benefício dos brasileiros em situação de risco.

Bonavides destaca que o mandato do senador Jean precisa continuar, pois, segundo ela, para Lula organizar o Brasil precisa ter força no Congresso e destaca a atuação do senador Jean. A deputada federal com a segunda maior votação no Partido dos Trabalhadores no RN ressaltou que a família Alves já teve senadores de mais, não importando qual partido for.





Prestando contas

O Senador Jean aproveitou a oportunidade para falar das ações que tem desenvolvido no Senado Federal e também das emendas parlamentares direcionadas às prefeituras e ao Governo do Estado.

Jean destinou mais de R$ 72 milhões para diferentes setores no Rio Grande do Norte entre os anos de 2019 e 2020. Não houve uma cidade do estado potiguar que não tenha recebido algum recurso do parlamentar. O mandato do senador já chegou a todos os municípios do RN.



Somente para a saúde, o senador já direcionou mais de R$ 36 milhões, que serviram de ajuda no enfrentamento à Covid-19, na estruturação de unidades hospitalares e pagamento das contas mensais dessas unidades.





Em 2021, O Senador Jean destinou R$ 2 milhões para informatizar as unidades básicas de saúde de Natal. “A modernização da saúde de Natal foi proposta nossa durante a campanha à prefeitura e que não deixamos de fazer mesmo no mandato do Senado. Com esse dinheiro, será possível comprar computadores para as UBS e tablets para os agentes de saúde, agilizando as marcações de exames e consultas e melhorando o atendimento à população”, acrescentou o parlamentar.

O senador também direcionou recursos para a educação: mais de R$ 10 milhões. Obras de infraestrutura e pagamento de auxílio estudantil nos IFRNs foram a finalidade de parte desse dinheiro, que também foi usado para a compra de ônibus escolares para o transporte de estudantes em diversos municípios do interior.

Outro setor beneficiado com emendas do parlamentar foi o do esporte, que teve investimentos de aproximadamente R$ 12 milhões. A maior parte do montante foi destinada à construção de Areninhas Potiguares. É um projeto do mandato de Jean que leva estruturas esportivas públicas aos municípios do Rio Grande do Norte.

Olhar para o povo do campo

O parlamentar já direcionou aproximadamente R$ 10 milhões para a agricultura familiar, e ainda outros R$ 3 milhões para a perfuração de poços em comunidades rurais. “Do total das propriedades rurais do Brasil, 84% estão na agricultura familiar, setor que emprega mais de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, 74% da mão de obra do campo. A agricultura familiar produz 70% do feijão, 87% da macaxeira, 1/3 do arroz, 43% do milho e tem 70% da produção de leite do Brasil. Nosso mandato está ao lado do setor, sempre fomentando seu crescimento”, detalhou.

A assistência social foi outro setor para o qual o Senador Jean direcionou emendas, em um valor que se aproxima dos R$ 3 milhões para a Secretaria de Estado do Trabalho e da Assistência Social, destinados à realização de cursos de capacitação.

Destaque em Brasília

Além das contribuições à CPI da Covid no Senado Federal, o Senador Jean também teve papel fundamental na relatoria de projetos e defesa de bandeiras de interesse no povo potiguar. O parlamentar foi o relator do Marco das Ferrovias, que vai devolver a vida a linhas de trem Brasil afora, inclusive no Rio Grande do Norte.

Mais recentemente, o Senador Jean também foi o relator do projeto proposto pelo Partido dos Trabalhadores para a estabilização do preço dos combustíveis no país. Ainda no âmbito da economia, o Senador Jean é o autor do projeto de lei que vai regular toda a exploração energética no mar. Quando aprovado, o PL servirá para nortear a atividade eólica offshore, o que terá repercussão direta na economia do RN, estado destaque na produção nacional do setor da energia gerada a partir dos ventos.

O Senador Jean também é destaque na defesa da educação e dos direitos dos trabalhadores no Congresso Nacional, além de ser a referência nos assuntos relacionados à tecnologia e economia. Mais recentemente, está acompanhando também a expansão da tecnologia 5G no Brasil.

Todos os recursos que o senador envia para as prefeituras e para o Governo do Estado e também as ações no Legislativo partem de necessidades das localidades do Rio Grande do Norte. Desde o começo de seu mandato, Jean tem andado pelos municípios potiguares para saber dessas demandas, conversando com os gestores e com as pessoas que moram em cada lugar para poder nortear a sua atuação.