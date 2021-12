Réu vai a júri por ter matado a companheira com golpes de faca, em Mossoró

O conselho de sentença do Tribunal do Júri Popular de Mossoró se reúne na manhã desta terça-feira (14), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, para para julgar a culpa de Erasmo Quirino de Lima, de 29 anos, conhecido por “Bahiano”, no homicídio de sua então companheira, Antônia da Costa Viana.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, por volta das 18h do dia 11 de novembro de 2004, a vítima estava na residência que dividia com o réu, quando os dois discutiram.

Na discussão, Erasmo teria saído do quarto e se dirigido até a cozinha, onde se armou com uma faca e retornou para golpear Antônia.

Em seguida, jogou a faca em cima e saiu caminhando, deixando a companheira ferida. Antônia ainda teria conseguido chegar até a calçada, mas caiu morta no local. A motivação da discussão que ocasionou o crime teria sido ciúmes.

O MP, representado pelo promotor Armando Lúcio Ribeiro, denunciou o réu e deverá pedir a sua condenação pelo crime de homicídio duplamente qualificado, tendo como qualificadoras, o fato de ter sido cometido por motivo torpe (ciúmes) e por meio de emboscada, sem chances de defesa da vítima.

O júri é presidido pelo juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. Já a defesa da vítima será realizada pela defensora pública Leylane de Deus Torquato Alencar de Andrade.