Canos roubados da Adutora de Pau dos Ferros usados para fazer parque de vaquejada

O sistema adutor de engate do Alto Oeste havia sido instalado para abastecer as cidades de Pau dos Ferros e cidades vizinhas com água da Barragem de Santa Cruz. Quando o sistema foi desativado, os canos foram roubados. Esta semana, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os servidores da CAERN iniciaram operação para recuperar os canos roubados. Já foram recuperados mais de 200 canos, sendo que parte dos canos roubados haviam sido usado para fazer um parque de vaquejada em Taboleiro Grande. Delegado de Pau dos Ferros faz apelo em vídeo. CONFIRA

A Polícia Civil, servidores da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte e Policiais Militares continuam em diligência para localizar e apreender canos roubados do sistema adutor de engate que havia sido instalado para abastecer Pau dos Ferros e região com água da Barragem de Santa Cruz. Já foram recuperados centenas de tubos e a polícia Civil pediu que a população da região que tiver pego os canos devolva na Polícia Civil de Pau dos Ferros.

No primeiro dia de trabalho, os policiais militares recuperaram cerca de 70 canos em São Francisco do Oeste. Estavam sendo utilizados em construções. Em Severiano Melo, os policiais encontraram mais 40 canos, também sendo usados em obras. O trabalho conjunto da Polícia Militar e Polícia Civil continuou e ocorreu outra grande apreensão.

Desta vez foi na cidade de Taboleiro Grande. No local haviam centenas de canos, que haviam sido subtraídos da adutora de engate que abastecia Pau dos Ferros e Região. Os canos, no caso, estavam sendo usados para construir um parque de vaquejada. O proprietário da fazenda terminou sendo conduzido preso porque estava usando arma de fogo.

O delegado regional de Pau dos Ferros, Inácio Rodrigues de Lima Neto, postou vídeo nas redes sociais do Grupo Cidadão 190, recomendando que quem pegou canos do sistema adutor de engate do Alto Oeste procure a Delegacia de Pau dos Ferros para devolver, de forma espontânea. Quem assim não o fizer, vai terminar sendo autuado em flagrante por roubo.