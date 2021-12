Depen realiza transferência de detentos do presídio federal de Mossoró. Uma aeronave da Polícia Federal pousou na tarde desta terça-feira (14), por volta das 15h, no Aeroporto Dix-huit Rosado, em Mossoró, para realizar a transferência de detento do presídio federal do município, para outras unidades do país. O embarque dos presos foi realizado nesta quarta (15), às 10h20. Ao todo, 11 detentos foram transferidos sob escolta dos agentes.

FOTO e VÍDEO: ANNA PAULA BRITO