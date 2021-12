Veja quais os projetos que o prefeito pediu em live que os vereadores aprovassem

Projetos apresentados em detalhe pelo prefeito Allyson Bezerra tratam de questões de tecnologia, geração de emprego através de doação de terrenos a empresas mossoenses e agilizando a emissão de alvarás; Em todos os casos, segundo o gestor, são de fundamental importância ao cidadão. Após as explicações públicas, os vereadores votaram e aprovaram todos os projetos. VEJA QUAIS

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra fez um apelo aos vereadores, em live nas redes sociais no final da manhã desta quarta-feira (15), pedindo a aprovação de projetos de lei enviados pelo município à Câmara Municipal de Mossoró, considerados importantes na geração de empregos e também de aprimoramento da gestão municipal.

Após o pedido do prefeito, todos os projetos foram aprovados. Allyson Bezerra enfatizou no pedido, direcionado a população, que cada eleitor, cada cidadão, no exercício de sua cidadania, pedisse ao vereador que votou para aprovar nos projetos propostos pelo Poder Executivo em benefício da população de Mossoró-RN.

Os projetos tratam os seguintes temas:

Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;

Cria escola municipal moderna na Avenida Leste Oeste, com o nome Maurício Fernandes da Silva, que foi professor da Escola Municipal José Benjamim.

Alvará de Construção Automático; Facilita a emissão de alvarás para construções em Mossoró. Desburocratiza o processo de construção uma obra.

Doações de terrenos no Distrito Industrial para ampliação de empresas de pré-moldados e produção de alimentos; São empresas mossoroenses, em plena expansão.

Concessão de placas de sinalização, lixeiras e outros bens para a iniciativa privada realizar a manutenção e conservação;

Tombamento e preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade; Cria mecanismo legal para evitar a destruição do patrimônio arquitetônico de Mossoró, em especial os prédios históricos do Centro de Mossoró, através de criação de um conselho específico.

Adoção de praças, canteiros e equipamentos públicos pela iniciativa privada realizar benfeitorias; É o caso do cidadão ou instituição querer adotar uma praça ou canteiro público para fazer a manutenção.

Doação de bens, obras e serviços pela iniciativa privada ao município. Segue a ideia de um empreendimento doar uma praça, um posto de saúde ou até outros empreendimentos e doar para o município fazer a manutenção.

“São projetos de interesse público que também fazemos a discussão de forma pública. Estamos trabalhando muito para dar dignidade ao cidadão mossoroense e contamos com a sensibilidade e colaboração de todos os vereadores de Mossoró para aprovação desses importantes projetos”, afirmou Allyson em live no Instagram e Facebook.