Suspeito de cometer homicídio em Caraúbas no domingo (12) é preso em Mossoró

Policiais civis das Delegacias Municipais (DMs) de Caraúbas e Apodi deram cumprimento, nesta quarta-feira (15), a um mandado de prisão em desfavor de Pedro Henrique Pereira de Oliveira, 19 anos, suspeito do homicídio que vitimou Wagner Pereira, de 31 anos.

O crime ocorreu na madrugada do último domingo (12), no município de Caraúbas. O mandado de prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Caraúbas, foi cumprido no Hospital Regional Tarcísio Maia, no bairro Aeroporto, em Mossoró.

Pedro Henrique estava internado no local desde o dia do crime. Ele foi baleado em uma troca de tiros com a Polícia Militar de Caraúbas, enquanto fugia do local do homicídio. O suspeito foi submetido a uma cirurgia e preso após o procedimento.

O CRIME

De acordo com a PM, a vítima, Wagner Pereira, estava parado em frente a uma igreja evangélica, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e já começaram a efetuar disparos. Ele ainda tentou fugir, mas acabou sendo perseguido e morto no meio da rua.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram do local, mas acabaram se deparando com uma viatura da Polícia Militar, sendo iniciada uma troca de tiros.

Os suspeitos conseguiram fugir abandonando a motocicleta. No entanto, Pedro Henrique acabou sendo baleado e foi encontrado um tempo depois, sendo socorrido para o HRTM, em Mossoró.