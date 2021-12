Jovem de 21 anos morto a tiros na calçada da casa do pai em Mossoró-RN

Os primeiros policiais militares a chegarem ao local narraram que Gabriel estava conversando com o irmão Geyson quando os atiradores chegaram num carro branco já atirando; Gabriel morreu no local com vários tiros e Geyson foi levado para o Hospital Tarcísio Maia com tiro no ombro. A motivação do ataque será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN

Gabriel Max Araújo de Lima, de 21 anos, e o irmão Geyson Rodrigo Araújo de Lima, de 26 anos, estavam na calçada da casa do pai, no bairro Aeroporto II, região Oeste da cidade de Mossoró-RN, quando atiradores, se deslocando num carro branco, chegaram atirando.

Gabriel morreu no local com vários tiros. O irmão dele, Geyson, sofreu um tiro na altura do ombro e conseguiu resistir. Foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Os dois não tem envolvimento com atividades ilícitas. Trabalham. São boas pessoas.

O assassinato aconteceu por volta das 19h30 precisamente na Rua Terezinha Costa, na região conhecida por Quixabeirinha (Aeroporto II).

O corpo de Gabriel foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Mossoró. O delegado Roberto Moura esteve no local, junto com a equipe de policiais civis de plantão, para fazer os primeiros levantamentos do caso.

Trata-se da ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional de número 153 neste ano de 2021 em Mossoró. Mais um caso para a Divisão de Homicídios de Mossoró investigar, entre centenas de outros que já ocorreram na capital do oeste nos últimos anos.