Polícia Civil de Mossoró elucida homicídio ocorrido no ano de 2013. O delegado Roberto Moura está responsável pela investigação de casos antigos, tendo conseguido elucidar mais um homicídio cujo inquérito estava sem solução até então. Aldecir Domiciano Junior foi assassinado no município em 26 junho de 2013. De acordo com o delegado, 3 pessoas participaram da ação. Duas já foram assassinadas ao longo dos anos e um terceiro suspeito, que já está com prisão preventiva decretada, está sendo procurado pelos policiais. Roberto Moura preferiu não divulgar o nome do foragido, no momento, para não atrapalhar as buscas.

FOTO: PÁDUA JR/DIFUSORA