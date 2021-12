Bairro Santo Antônio recebe “Natal das Crianças” nesta sexta-feira (17)

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), realiza nesta sexta-feira (17) a segunda edição do Natal das Crianças no campo da Estrada da Raiz, na região do bairro Santo Antônio.

A primeira edição do evento aconteceu no último domingo (12) no bairro Abolição IV.

A ação terá início às 16 horas. A proposta é levar diversão a crianças de bairros mais distantes do Centro e que, possivelmente, não têm a oportunidade de participar dos eventos realizados na Praça de Eventos.

“A nossa ideia é levar a magia e o encantamento do Natal aos bairros de Mossoró para aquelas crianças que não conseguem chegar até o centro da cidade e ver toda a nossa decoração que rodeia toda a região. Estamos levando para os bairros e que seja um momento diferente, lúdico para as crianças poderem aproveitar e usufruir do Natal”, destacou o titular da SEMASC, Thiago Marques.

O evento contará com brinquedos infláveis (como tobogã, pula-pula e piscina de bolinhas), lanches (algodão doce, pipoca, cachorro-quente e picolé), além de apresentações culturais, brincadeiras para crianças e a tão aguardada chegada do Papai Noel.

“Você pai, mãe que mora perto de onde será realizado o evento nesta sexta-feira leve seu filho para poder prestigiar esse momento bacana, onde teremos apresentações culturais relacionadas ao Natal, brincadeiras com brinquedos infláveis, lanches como cachorro-quente, algodão doce e tudo mais que a criança tem direito. E não é só para as crianças não. Você que é jovem, adulto, idoso também tem lugar na nossa festa para que todos nós juntos possamos viver a alegria do Natal”, reforçou o secretário de Assistência Social e Cidadania.

O terceiro evento do Natal das Crianças ocorrerá no próximo domingo (19). O espaço será montado na Avenida Centenária. Por fim, no dia 26, o Natal para as crianças será realizado próximo à Escola Estadual Ewerton Dantas Cortez, no Planalto Treze de Maio. A programação começará sempre às 16 horas.