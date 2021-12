PM registra homicídios em Governador, Upanema e Assú na noite desta quinta-feira (16)

Uma noite violenta na região oeste do Rio Grande do Norte. A Polícia Militar registrou três crimes de homicídios nesta quinta-feira (16), nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Upanema e Assú.

O primeiro caso, em Governador, aconteceu por volta das 20h20. Um homem identificado como Antônio José, foi morto a tiros dentro de uma igreja evangélica, localizada no Assentamento Pitomba, zona rural do município.

Testemunhas informaram aos policiais que os suspeitos invadiram o local e já foram diretamente em direção a vítima, tendo cometido a execução sem que ela tivesse tempo de reagir.

Antônio José possuía um comércio no município. A motivação do crime é desconhecida, visto que não é sabido nenhum histórico de envolvimento dele com coisas ilícitas.





UPANEMA

Em Upanema, o crime aconteceu por volta das 22h40. A vítima é um homem , identificado apenas como “Jean de Tico”.

Neste caso, de acordo com a PM, ele estava em sua residência, localizada na comunidade da Baixada, quando esta foi invadida pelos suspeitos armados. A vítima não teve tempo de fugir, sendo executada no mesmo local.





ASSÚ

Já em Assú, por volta das 22h50, a PM foi acionada até a comunidade de Baviera, na zona zona rural do município, com informações sobre disparos de arma de fogo.

Chegando lá, encontrou Denis Lacerda Bezerra, de 30 anos, caído em uma terreno baldio, ao lado de sua motocicleta.

Os policiais informaram que a vítima estava trafegando pelo local, quando foi surpreendida e morta a tiros. Ninguém soube informar em que veículo estava o atirador, que fugiu logo em seguida.

Os corpos das três vítimas foram removidos para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), da cidade de Mossoró. Os casos serão investigados pela Polícia Civil.