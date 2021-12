Pesquisa Datafolha: Lula segue na frente nas intenções de votos, seguido por Bolsonaro e Moro. De acordo com os dados divulgados, para as eleições 2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na liderança, com 48% das intenções de voto no primeiro turno. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 22%. Já o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (Podemos) tem 9%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Pesquisa Datafolha para as eleições presidenciais de 2022 divulgada nesta quinta-feira (16) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança, com 48% das intenções de voto no primeiro turno. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 22%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (Podemos) tem 9%. Na sequência aparecem o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 7%, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4%, a senadora Simone Tebet (MDB), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), ambos com 1%.

Já o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (sem partido), o senador Alessandro Vieira (Cidadania), e o cientista político Felipe d’Avila (Novo) não pontuaram.

Uma fatia de 8% do eleitorado declarou que pretende votar em branco, nulo ou em nenhum candidato. Outros 2% estão indecisos.

CENÁRIO COM DEZ CANDIDATOS

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 22%

Sergio Moro (Podemos): 9%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 4%

Simone Tebet (MDB): 1%

Rodrigo Pacheco (PSD): 1%

Aldo Rebelo (sem partido): 0%

Alessandro Vieira (Cidadania): 0%

Felipe d’Avila (Novo): 0%

Votos em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe: 2%

A pesquisa do Datafolha foi realizada presencialmente entre os dias 13 e 16 de dezembro. Segundo o instituto, 3.666 pessoas maiores de 16 anos foram ouvidas em 191 cidades do país.