Condenado por roubo é preso pela PF ao desembarcar no aeroporto de Natal

A Força Tarefa SUSP/RN de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública (FT/SUSP/RN-SEOPI/MJSP), instalada na Superintendência Regional da PF em Natal, prendeu na tarde desta sexta-feira (17), um homem de 27 anos, condenado a 6 anos e 5 meses por crime de roubo, com mandado de prisão expedido pela 2ª. Vara da Comarca de Santa Cruz/RN.

A ação contou com o apoio do Comando de Policiamento Regional III. A prisão aconteceu no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Natal.

O homem, que chegou ao local em voo procedente de Cuiabá/MT, foi conduzido à Superintendência Regional da PF no bairro de Lagoa Nova para os devidos procedimentos legais.

Em seguida, será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

SUSP

A Força-Tarefa SUSP no Rio Grande do Norte é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) e Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (Sesed).

DENÚNCIAS

A Polícia Federal pede que a população continue enviando informações de forma anônima, pelo telefone (84) 3204-5500 ou pelo e-mail: denuncia.srrn@pf.gov.br