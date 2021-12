Dois assassinatos registrados em Mossoró de sexta para sábado, dia 18

No final da tarde de sexta-feira, 17, o jovem Yure Emanoel, de 23 anos, foi baleado no bairro Belo Horizonte e morreu no HRTM. Na região do Abolição IV, início da manhã de sábado, dia 18, jovem Matheus Henrique, de 19 anos, foi morto quando se dirigia ao trabalho numa bicicleta. Os dois casos serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN