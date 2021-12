Isolda lidera corrida para a Assembleia Legislativa em Mossoró

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Seta em parceria com o Blog do Barreto, se as eleições fossem hoje, Isolda Dantas seria a deputada mais bem votada na cidade. O instituto realizou 600 entrevistas nos dias 15 e 16 de dezembro. A margem de erro é de 3,45 pontos percentuais para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.