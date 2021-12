Aneurisma: especialista explica como prevenir o problema silencioso

O aneurisma é uma dilatação anormal em uma artéria, vasos sanguíneos capazes de vascularizar os órgãos do corpo. O problema pode ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do cérebro, do coração, do rim ou do abdômen. O angiologista do Sistema Hapvida, Dr. Nelson Brandão, a prevenção é realizada por meio de exames clínicos e check-up completo anualmente, mas alguns hábitos diários também podem ajudar; confira.