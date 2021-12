Juíza rejeita pedido de liminar protocolado por 4 vereadores para barrar LOA de Mossoró

O projeto da Lei Orçamentária Anual para 2022 foi aprovado no início do mês, com 38 emendas. Quatro vereadores entraram com pedido de mandado de segurança visando barrar o projeto e devolvê-lo ao município. Alegaram que a proposta não reservou o percentual de 1,2% da receita corrente líquida para atender o art. 148-A da Lei Orgânica Municipal e o art. 166, §9º da Constituição Federal, “que trata de Emendas de execução obrigatória propostas pelos Vereadores”. No entanto, a juíza do TJRN, Luara Rosado, não identificou irregularidades no texto.