Postes são derrubados e fios roubados de novo no Delta do Piranhas/Açu

Mais uma vez ladrões roubam os fios elétricos das linhas de transmissão das fazendas de camarão e usinas de sal da região do Delta do Piranhas/Açu, entre as cidades de Porto do Mangue, Macau e Pendências, causando prejuízo milionário.

Os roubos começaram a acontecer há cerca de dois meses, tendo sido intensificados nas últimas semanas. O MOSSORÓ HOJE destacou a notícia na semana passada. Na ocasião, os empresários confirmaram que os ladrões levavam os fios pelo menos uma vez por semana.

Veja mais:

Roubos de fios causam prejuízos milionários em usinas de sal no Vale do Açu





Para roubarem os fios, os ladrões derrubam os postes. Já chegaram a roubar, de uma só vez, quase 3 kms de fiação na região do Delta do Piranhas-Açu. Uma vez desligada a rede elétrica, motores de grande potência são desligados e a produção de sal suspensa.

Dezenas de caminhões ficam aguardando nas fila as usinas serem religadas. Geralmente a Companhia Energética do Rio Grande do Norte leva até 2 dias para conseguir repor os postes e os fios. A questão está sendo investigada pela Polícia Civil da região.