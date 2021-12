Jovem é assassinado a tiros na calçada da casa da avó, no bairro Santo Antônio

A vítima foi identificada como Francisco Hélio da Silva Júnior, de 18 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o rapaz estava parado na calçada, quando suspeitos passaram em um carro e atiraram contra ele. Francisco Hélio morreu ainda no local. A PM isolou a cena do crime até a chegada do Itep e da Polícia Civil para remoção do corpo e início das investigações.