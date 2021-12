PRF inicia Operação Rodovida; fiscalizações nas rodovias do RN serão intensificadas até o carnaval. A operação integrada conta com o apoio dos órgãos parceiros como Polícia Civil, STTU, CPRE e Detran (Lei Seca). Durante este período de grande movimentação em face das festividades e férias escolares, a PRF e as instituições parceiras irão intensificar as fiscalizações nas rodovias de todo o Estado, com o objetivo de promover a redução de acidentes graves e de mortes no trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal no RN iniciou no final de semana a Operação Rodovida com o objetivo de promover a redução de acidentes graves e de mortes no trânsito por meio da integração das instituições de segurança pública e segurança viária.

A operação integrada conta com o apoio dos órgãos parceiros como Polícia Civil, STTU, CPRE e Detran (Lei Seca) e continuará até o fim do carnaval.

Durante este período de grande movimentação em face das festividades e férias escolares, a PRF e as instituições parceiras irão intensificar as fiscalizações nas rodovias de todo o Estado.

Foram realizados diversos comandos em todas as unidades operacionais incluindo comandos de educação para o trânsito, orientando os condutores e passageiros, sobre a importância e necessidade de observância das normas de trânsitos e das condições de regularidade dos veículos; assim como comandos de ultrapassagem irregulares e alcoolemia, principais fatores dos graves acidentes e mortalidades no trânsito.

No primeiro dia de operação, realizada no final de semana, cerca de 800 veículos e 900 pessoas foram fiscalizados em todo o Rio Grande do Norte. Cerca de 300 pessoas participaram de palestras de educação para o trânsito.

Diversos motoristas passaram pela fiscalização de alcoolemia que ocorreu na BR 101, em frente ao acesso da governadoria do centro administrativo.

Foram realizados 260 testes de etilômetro, tendo sido 10 motoristas autuados, 9 por terem recusado realizar os testes e 1 deles encaminhado à delegacia da Polícia Civil por constatação de embriaguez. Nos comandos de ultrapassagens irregulares, 110 motoristas foram autuados.

A PRF já conta com a integração governamental, e acredita em uma parceria igualmente fundamental para a redução da violência nas rodovias federais do país: a do cidadão.

Por isso, a Rodovida busca também sensibilizar todos os usuários do trânsito; motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas e caminhoneiros sobre a importância de seus papéis na manutenção e construção de um trânsito mais seguro e, consequentemente, na preservação de vidas.