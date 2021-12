Isolda se destaca como a deputada estadual do RN mais produtiva em 2021

Hoje foi o último dia do ano de atividades na Assembleia Legislativa e a deputada estadual Isolda Dantas se destacou como a parlamentar que mais apresentou proposições em 2021.

Ao todo foram 726, sendo 66 projetos de lei e 601 requerimentos, cerca de 20% de toda a produção da ALRN.

Vários desses projetos já se tornaram Lei, como o programa de assistência estudantil que vai garantir auxílio financeiro para estudantes de baixa renda a partir de 2022 e a cota de 20% para negros, negras, indígenas e quilombolas em todos os concursos públicos do RN.

Essas iniciativas se somam a outras que a deputada aprovou ao longo dos seus mais de mil dias de mandato e que já são realidade na vida do povo, como o Pecafes - programa que garante mínimo de 30% de compras governamentais da agricultura familiar; a delegacia virtual da mulher; e a casa abrigo para mulheres vítimas de violência.

A deputada afirma: “Encerramos mais um ano de muita luta e trabalho pelo povo potiguar. 2021 foi cheio de desafios, mas estivemos com o passo firme e pulso forte na luta nos roçados, nas ruas e no parlamento para crescer a esperança do povo em um RN cada vez melhor”.